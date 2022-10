Le 5 cose da fare nel Lecchese durante il weekend

Il clima sereno e soleggiato è più estivo che autunnale, occasione propizia per godersi un weekend spensierato e divertente. Gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 14 ottobre a domenica 16 ottobre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

JURASSIC DAY - Sabato 15 sarà una giornata speciale, il Jurassic Day, al Planetario di Lecco, con appuntamenti per bambini.

LAKE COMO BIKE FEST - La prima festa della bicicletta sul Lago di Como prevede itinerari, eventi storici e mostre.

LECCO CITTÀ DEI PROMESSI SPOSI - Rassegna culturale dedicata al capolavoro del Manzoni e ai suoi personaggi.

COLICO AUTUNNO LAGO - La Pro Loco di Colico, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei ristoratori locali propone la quarta edizione di Autunno Lago, rassegna enogastronomica in cui si fondono tradizione e innovazione per dare vita a sei imperdibili weekend all'insegna del gusto e della cultura.

CASTAGNATA IN CENTRO - Castagnata in centro Lecco con il Lions club della Valle San Martino. L'appuntamento è per domenica 16 ottobre dalle ore 9.30 alle 18.30 in piazza Garibaldi. Il ricavato sarà destinato a scopo benefico, e in particolare a tre Service portati avanti proprio dai Lions.

Cinema

Chi dice che per guardre un bel film è necessario andare fuori provincia? In pochi giorni le sale del territorio offrono quasi 50 titoli: alcuni di prima visione, altri di cineforum, spesso di animazione per bambini. Qui la nostra guida completa.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.