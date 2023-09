I 5 consigli per trascorrere un weekend tra musica e feste

Il tempo non sarà dei migliori, ma le occasioni per trascorrere un weekend gradevole non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 15 settembre 2023 a domenica 17 settembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

BARABITT IN FESTA - Novant'anni di presenza sul Lario dei "barabitt" valgono una festa e l'appuntamento è fissato per sabato 16 e domenica 17 settembre con un obiettivo, rinnovare e rafforzare ulteriormente il legame con il territorio.

ITALIAN MOTOR WEEK - Non si spegne l'eco dei motori dopo il successo del Motoraduno Moto Guzzi. È infatti la settimana della Italian Motor Week, che porterà con sé diverse iniziative in paese organizzate dal gruppo Città dei Motori Mandello.

CINEMA - Riparte, a metà settembre, la piena programmazione dei cinema lecchesi. In molte sale c'è il film del momento Oppenheimer.

COLICO COLOR RUN - Finalmente va in scena la prima edizione della Colico Color Run dopo il rinvio delle scorse settimane per maltempo. Una camminata di 5 chilometri non competitiva e soprattutto adatta a tutti, anche a carrozzine e passeggini. Appuntamento a domenica 17 settembre.

MUSICA A VARENNA - Diciottesimo appuntamento con il Lake Como Varenna Festival 2023. Urbina Zorioscar e Marco Borghetto proporranno un concerto con fagotto e pianoforte nella serata di sabato 16 settembre.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.