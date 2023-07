Ferrari, buon vino e imprese sportive: i consigli per un weekend al massimo

L'estate entra nel vivo anche dal punto di vista meteorologico, con un weekend caldo e sereno: come abitudine gli eventi nel territorio saranno numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 7 luglio 2023 a domenica 9 luglio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA ALL'APERTO - Tempo di cinema all'aperto a Lecco e nel territorio. In piazza Garibaldi spazio ai tanti appuntamenti del Lecco Film Fest.

RICCHI E POVERI A BELLANO - I Ricchi e Poveri, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, si esibiranno la serata del 7 luglio ai Giardini dell'eliporto, data nel calendario del loro nuovo tour.

MERCATINO DI PENELOPE - Mostra mercato in centro Lecco con il laboratorio di artigianato sociale "Il Segreto di Penelope". L’ominima associazione sarà infatti lieta di presentare le sue ultime creazioni sabato 8 luglio, dalle ore 10 alle 20, nella sua sede in piazza Cermenati 5 a Lecco.

BORGO DIVINO - Borgo diVino in tour a Borgo Santa Caterina (Bergamo), edizione 2023 - I migliori vini si incontrano in uno dei Borghi più belli d'Italia.

TRAVERSATA DEL LARIO - Torna l'appuntamento con la Traversata del Lario tra Onno e Mandello: due i percorsi proposti, domenica mattina attesi centinaia di nuotatori nel bel mezzo del lago.

FERRARI AL LAVELLO - Le rosse tornano a sfilare al monastero del Lavello. Dopo il successo della prima edizione della scorsa estate, riecco il raduno di Ferrari organizzato nel piazzale vicino al complesso religioso in riva all'Adda a Calolziocorte.

IL TEATRO ALLA CASCATA - Domenica esperienza per famiglie e bambini con lo spettacolo Dove sono le mie radici?, una produzione di Teatro tra le nuvole che si svolgerà sul percorso che porta alla cascata del Cenghen.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.