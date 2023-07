Area campeggio, Casa Comune interpella gli enti superiori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Provincia di Lecco

Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

Prefettura di Lecco

Regione Lombardia

OGGETTO: Richiesta di verifica progetto di Rigenerazione urbana, Via Lungolago - Mandello del Lario

In considerazione delle autorizzazioni rilasciate a suo tempo per la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana con demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione con destinazione residenziale e turistico/ricettiva nei terreni in Via Lungolario, catastalmente identificati nel comune di Mandello del Lario, foglio 10, mappali 283-287-288-289-290, e dei conseguenti lavori in corso, segnaliamo che, in relazione al manufatto a lago, confrontando la mappa di progetto con quella catastale, è evidente una notevole difformità di dimensioni che porta a pensare che lo stesso manufatto sia stato edificato, in parte, su area demaniale.

Nel seguito riportiamo la mappa di progetto e quella catastale e una sovrapposizione delle stesse per rendere ancora più evidente la difformità.

Le richieste

Chiediamo pertanto alle vostre autorità, ognuna per le proprie competenze, la verifica urgentissima circa l'effettività della difformità rilevata, considerato che:

i lavori proseguono senza sosta nonostante non sia stato rilasciato nessun valido ed efficace titolo autorizzativo in materia paesaggistica, come da lettera della Provincia in data 28.06.2023;

il sindaco di Mandello insiste nel ritenere che il demanio non sia stato oggetto di alcuna occupazione.

In attesa di riscontro alla presente, porgiamo distinti saluti.

Gruppo Consiliare di Casa Comune per Mandello democratica

Gloria Valassi

Valentina Conca

Franco Corti

Andrea Gilardoni

Giuseppe Valsecchi