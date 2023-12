“Casa Comune, tutto e il contrario di tutto. È una battaglia personale”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Resto basito dai comunicati di Casa Comune.

Nelle riunioni pubbliche dicono una cosa, poi ne sostengono un'altra.

Una sera intera a raccontare che il catasto non è probante dopo aver inviato loro la segnalazione ad autorità di bacino su base catastale.

Autorizzano una pratica nel 2006 con i medesimi confini e poi ora porteranno documenti per confutare questa tesi.

Ormai anche i documenti fatti da tecnici comunali sono tutti opere mie. Non so come esercitasse la carica di primo cittadino Mariani, io non ho questi poteri.

Pare ormai chiaro l'unico obiettivo: una battaglia denigratoria personale nei miei confronti.

Questa cosa è evidente a Mandellesi e non. Così come è evidente che l'arrivo di Mariani abbia cambiato Casa Comune.

Inutile professarsi amici in consiglio comunale se poi si segue questo modo di fare. I modi sono importanti e credevo lo fossero per (quasi) tutti.

È poi svilente dell'attività politica e amministrativa usare i media al posto dei luoghi preposti per infuenzare politici e tecnici. Una vergogna.

Un plauso invece a chi, in Casa Comune, mantiene la sua onestà intellettuale. Difficile che verrà ascoltato, perchè tutto deve andare contro Fasoli, a costo di mentire.

Riccardo Fasoli

Sindaco di Mandello