In un video quell’affascinante fortificazione medievale affacciata sul lago

Uno spettacolare minidoc alla scoperta del Castello di Vezio, l’affascinante fortificazione medievale posta sulle colline di Perledo, al centro del ramo lecchese del Lago di Como. Giovandosi di suggestive riprese a terra e con il drone, e di una narrazione rigorosa sotto il profilo storico, il video conduce lo spettatore tra i vicoli del delizioso villaggio di Vezio e della sua meravigliosa rocca, che da secoli vigila sulle sponde del Lario. Un complesso risalente ai secoli centrali dell’età di mezzo, riutilizzato nel Novecento come piazzaforte della celebre Linea Cadorna.

Ne parla il docente e giornalista lecchese Dario Angelibusi, esperto di storia locale, già autore di altri filmati dedicati alla "perle" naturali, storiche e artistiche del territorio. La voce narrante è quella di Katia Sala, le riprese con video e drone sono di Luca Raffaele, mentre il montaggio porta la firma di Alessandro Rigamonti. L'autore Angelibusi ringrazia per la collaborazione la proprietà e i gestori del Castello di Vezio, che garantiscono la possibilità di visitare questo luogo d'altri tempi in inverno durante i weekend, mentre in primavera ed estate anche in settimana (info su https://www.castellodivezio.it/).

Diversi anche gli eventi culturali e aggregativi, nonchè le mostre, proposti nel corso dell'anno in questa location unica nel suo genere: "Con i suoi sotterranei visitabili, la torre arredata, il giardino botanico, le statue disseminate nel giardino e i 'fantasmi', il castello si fonde, in un contesto di ineguagliabile bellezza naturale, con l’arte, la storia e la cultura del territorio - si legge sul sito dedicaro a Vezio - e speriamo possa regalarvi una piacevole pausa di relax e armonia a contatto con la natura".