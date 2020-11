Panchine rosse in tanti comuni del Lecchese per dire no alla violenza contro le donne

Numerose anche nei comuni del territorio lecchese le iniziative per dire no alla violenza contro le donne. In occasione del 25 novembre, alcune panchine sono state "dipinte" di rosso, colore simbolo del contrasto ai maltrattamenti che purtroppo vedono vittime molte, troppe donne, anche nella nostra provincia.

A Calolziocorte il vicesindaco Aldo Valsecchi (nella foto sotto) ha apposto un drappo rosso e un mazzo di fiori sulla panchina posizionata davanti al manifesto affisso nel 2019 per ricordare le vittime di femmicidi, nella piazza del municipio. "Essere Donna è così affascinante, è un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai" le parole di Oriana Fallaci richiamate dall'Amministrazione comunale.

Nella vicina Torre De' Busi, al parco di via Don Guido Scuri, è stata posizionata una panchina rossa con una targa per ricordare tutte le donne vittime di violenze e per dire basta a femminicidi e maltrattamenti. "La violenza non è mai amore" hanno ricordato il sindaco Eleonora Ninkovic e l'assessore Liliana Giacomina Balossi.

A Mandello, nel cuore di piazza Leonardo da Vinci davanti al Comune, sono state collocate numerose paia di scarpe rosse. Uno anche vicino alla statua di Carlo Guzzi, monumento simbolo del paese. L'Amministrazione ha inoltre accolto la proposta di "Casa Comune" di esporre sul palazzo municipale lo striscione della mostra "Zapatos rojos" tenutasi a Mandello nel 2014.

E poi ancora Garlate. «In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne abbiamo pensato di dare un nostro piccolo e duraturo segnale dell'attenzione per questo importante tema - ha commentato la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Conti - In questi giorni si stanno ultimando i lavori di restyling del Parco della Mezzaluna adiacente al comune. Al suo interno è presente una panchina rossa con il messaggio che vogliamo urlare ogni giorno "Stop alla violenza sulle donne". Non solo il 25 novembre ma ogni giorno dell'anno. Viva le donne».

Gallery