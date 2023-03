Rifiuti abbandonati e sempre più multe. "Quel posteggio è come un bancomat"

Da parcheggio Torrette a parcheggio bancomat. Ormai è chiamata così l'area di sosta a lago delle Torrette nel comune di Pescate. Il motivo? Lo spiega il sindaco Dante De Capitani. "Per le decine di multe elevate ai parcheggiatori che dopo aver mangiato e bevuto le cibarie acquistate nel vicino al fast food di Garlate si fermano a consumate nella nostra area di sosta con panorama vista lago, e poi buttano i resti fuori dal finestrino, sotto l'occhio vigile di ben 4 o 6 telecamere a seconda del luogo scelto per fermarsi. Queste sanzioni rappresentano un' entrata costante per il Comune proprio come rifornirsi a un bancomat".

L'ultima sanzione oggi. "Tutto sommato questa volta si è trattato di un paio di cartacce e di un bicchiere di plastica, ma non importa - incalza il primo cittadino - Chi lorda il territorio, su ordine del sindaco è punito comunque con la sanzione massima di 500 euro. Nel caso in questione si tratta di un'auto intestata a una società brianzola che probabilmente non era a conoscenza della tolleranza zero per abbandono rifiuti che vige in paese".

"Presto altre telecamere, e allora non sfuggirà più nessuno"

De Capitani conferma così la sua politica di tolleranza zero contro l'abbandono di rifiuti in città. "Io stesso tutte le mattine vado a fare un sopralluogo nel parcheggio a lago delle Torrette, fotografo gli eventuali rifiuti e la loro posizione e mando la segnalazione al comandante della polizia locale che solitamente nel giro di un'oretta risale al trasgressore. In verità due auto su dieci in media ci sfuggono, soprattutto quando piove e quindi ci sono riflessi di luce. Ma dopo Pasqua è prevista la posa di altre cam a lettura targa sulla provinciale proprio in quel varco, e allora non sfuggirà più nessuno".