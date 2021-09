Festival della Valtellina: a Calolzio tre giorni tra pizzoccheri e sciatt

Dopo lo Street food il Festival della Valtellina. Calolzio torna ad ospitare un evento dedicato alla gastronomia di qualità, puntando su aggregazione e voglia di ripartenza in uno dei luoghi simbolo della città: il lungoadda del Lavello. In questa location si terrà infatti la manifestazione dedicata ai pizzoccheri e ad altri piatti tipici della cucina Valtellinese: dagli sciatt alla polenta e brasato, dalla bresaola ai formaggi dop. Il tutto innaffiato da birre selezionate e vini della vicina provincia di Sondrio. L'appuntamento è in programma per il prossimo weekend: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre dalle ore 18 alle 23. La manifestazione è promossa da un'associazione di operatori enogastronomici del territorio in accordo con l'assessorato ad Eventi e Associazioni del Comune di Calolzio.

L'assessore Cristina Valsecchi: "In programma anche il mercatino per bambini e il Lavelfolk"

"Siamo felici di ospitare questo importante evento che speriamo possa richiamare tante persone ed essere una bella occasione di festa - commenta l'assessore Cristina Valsecchi - Dopo le difficoltà e gli stop dovuti alla pandemia, vogliamo infatti ripartire in sicurezza e con iniziative in grado di promuovere la sana aggregazione, i prodotti locali e la nostra città, partendo proprio dal Lavello. Oltre ai pizzoccheri e ad altri piatti tipici, ci sarà spazio anche per uno stand di artigianato, con possibilità di mangiare sul posto e di acquistare il cibo per l'asporto. Per l'occasione allestiremo anche una tensostruttura. In concomitanza con il Festival della Valtellina - aggiunge Cristina Valsecchi - ci sarà anche il mercatino Baby, rivolto quindi in modo specificio ai bambini, e promosso dalla Pro loco Calolziocorte domenica 26 dalle ore 14 alle 18. E poi ancora il festival LavelFolk con due eventi nella serate di venerdì e sabato. Vi aspettiamo".

Appuntamento dunque al prossimo fine settimana. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo, avendo a disposizione anche la tensostruttura.

