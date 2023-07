I 10 consigli per mettere pepe al vostro caldo weekend d'estate

Il weekend sarà gradevole sia a livello meteo sia come temperature, non troppo alte: gli eventi nel territorio saranno numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 21 luglio 2023 a domenica 23 luglio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SERATA GASTRONOMICA - A Olcio, frazione di Mandello, sabato 22 luglio dalle 19 al campo sporitvo cucine aperte, paella e sangria. Organizza l'Olciosportiva.

LECCO JAZZ FESTIVAL - Torna il Lecco Jazz Festival con un'attesissima ottava edizione che animerà la città e l'estate lecchese con tre giornate di musica in programma dal 20 al 23 di luglio.

CENA IN BIANCO - Arriva la prima Cena in Bianco a Montevecchia. Il 22 luglio 2023, in una suggestiva atmosfera immersa nel Parco di Montevecchia area Via del Fontanile, ProMontevecchia col patrocinio del Comune di Montevecchia organizza "La Cena in Bianco a Montevecchia": una cena sotto le stelle, dove tutto si tingerà di bianco. Per partecipare, sarà necessario vestirsi completamente di bianco.

CANTA LUCIO BATTISTI - I cantanti del territorio si sfidano a Mandello sulle note dei brani più celebri di Lucio Battisti nelle eliminatorie di un concorso canoro.

MOSTRA IMPERFECT MATTER - Inaugura sabato 22 luglio alle ore 18 la mostra "Imperfect matter" presso la Chiesa di Santa Marta in Piazza San Giorgio 25 a Varenna.

PIETRA D'INCIAMPO PER LO SCIATORE DEPORTATO - La terza pietra d’inciampo posata dall’Anpi sezione Valsassina nel nostro territorio è alla memoria del barziese Federico Paroli. La cerimonia si terrà sabato 22 luglio, alle 10, in via Dante nei pressi della casa dove abitò Paroli, lo sciatore che durante la Seconda guerra mondiale venne deportato nel campo di concentramento di Krems-Mauthausen.

UFO IN FABULA - In una sera di mezza estate, a Costa Masnaga, sbarcano gli Ufo: interessante dibattito scientifico con la Semina e la Preferibile.

CONCERTO DELLA BANDA DONIZETTI - Nuovo concerto del premiato Corpo musicale Gaetano Donizetti di Calolziocorte in occasione dei 200 anni di fondazione del sodalizio. L'evento musicale è promosso dall'Arci Carenno e si terrà sabato 22 luglio alle ore 20.45 nel piazzale antistante via Roma.

FEST IN VAL OFF - Ritorna l’atteso appuntamento con Fest in Val Off, che quest’anno si terrà sabato 22 e domenica 23 luglio nel cortile del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, in via Fatebenefratelli, 6. La rassegna, organizzata da Ugt Valmadrera in collaborazione con il gruppo Scout Cngei di Valmadrera e il Comune di Valmadrera, offrirà alla cittadinanza due serate di musica, divertimento e impegno civile.

DUE PASSI AL CHIARO DI LUNA - Villa Monastero si anima con una serata di musica, danza e teatro. Domenica 23 luglio la perla di Varenna apre le sue porte a turisti e visitatori con lo spettacolo itinerante "Due passi al chiaro di luna".

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.