Notte Bianca, musica, birra e buona cucina: i consigli per un super weekend

Un altro weekend "africano" nel Lecchese, caratterizzato da sole e gran caldo. Gli eventi nel territorio saranno, come sempre, numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 22 luglio a domenica 24 luglio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

WHITE DINNER - Abbadia Lariana si veste di bianco. La sera di venerdì 22 luglio dalle ore 19.30 alle ore 23.30 in via Lungo Lago si terrà infatti la White Dinner, la cena in bianco, organizzata dalla Pro Loco del paese.

LECCO BEER PARK - In centro Lecco arriva un altro evento legato a cibo e birra, "Lecco Beer Park". Beer Park è un festival creato per regalare momenti di allegria e spensieratezza a grandi e piccini.

"IO TI VEDO COSÌ" - Come vedono il mondo le persone con disabilità visiva? Come vedono la natura, le persone, gli animali, la città chi ha problemi con la vista e a causa di una patologia vede il mondo offuscato o con un quadro visivo limitato? A raccontarlo, attraverso le immagini, è l'artista Beatrice Pavasini che il 23 luglio dalle 9 alle 20 sarà protagonista a Lierna, nel lecchese sul lungolago Castiglioni, della mostra "Io ti vedo così".

PINTUPI OPEN AIR - Dopo il successo delle prime due edizioni, il Circolo Pintupi di Verderio torna con il Pintupi Open Air, il festival di musica dal vivo. Secondo appuntamento dal 22 al 24 luglio al Centro Sportivo di Paderno d'Adda. Musica e buona cucina garantite.

LECCO JAZZ FESTIVAL - Dal 21 al 24 luglio prende il via la settima edizione di Lecco Jazz Festival. Un ricco programma con ospiti internazionali e nazionali della scena Jazz Fusion Blues. La novità di quest'anno saranno i concerti alle ore 18 nei rioni della città, che anticiperanno gli appuntamenti di maggior rilievo previsti alle 21 in piazza Garibaldi. Tutti i concerti sono a ingresso libero.

RITORNO A SPOON RIVER - Ritorno a Spoon River, recital liberamente tratto da Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Appuntamento il 23 luglio alle ore 21.

NOTTE BIANCA A MANDELLO - Negozi aperti, musica e divertimento. La Notte Bianca arriva anche a Mandello del Lario grazie alla collaborazione tra Comune e Pro loco. L'appuntamento è per sabato 23 luglio nel paese della Moto Guzzi. L'apertura dei negozi è prevista alle ore 20, mentre alle ore 21 si svolgerà in piazza Leonardo da Vinci (la piazza del Municipio) il concerto di Ligastory, cover di Ligabue. L'ingresso è gratuito.

1940 IL FRONTE AL FORTE - Dopo due anni di pandemia, al Forte Montecchio Nord di Colico, eccezionalmente e per due giorni, tornano alcuni dei più fedeli rievocatori. Saranno i "reenactors" delle associazioni di ricostruzione storica "Compagnia Carlo de' Cristoforis" e "Storia in Grigio-verde", in collaborazione con Forte Montecchio Nord e con il coordinamento del Museo della Guerra bianca, a riportare il forte nelle cupe atmosfere degli anni '40 dello scorso secolo.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente, proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Attenzione anche a come affrontare le montagne con il caldo.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.