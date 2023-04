I consigli per valorizzare al meglio il weekend lungo del Primo maggio

Il weekend non sarà bello a livello meteorologico, tuttavia gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 28 aprile 2023 a lunedì 1 maggio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

DAL CERN A LECCO - Venerdì sera la dottoressa Antonella Del Rosso, fisica e Communication Officer del Cern di Ginevra, aiuterà a comprendere la complessità della ricerca scientifica e la storia del Cern.

FILM SUL GERENZONE - Uno dei principali torrenti lecchesi protagonista di un film. Il laboratorio cittadino Officina Gerenzone, con i suoi volontari, ha infatti provveduto al restauro sonoro del film Il Gerenzone di Sofia Ceppi Badoni (1961).

THE POZZOLIS FAMILY - Uno spettacolo di Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, moglie e marito, conosciuti a tutti come "The Pozzolis Family". Reduci dalla seconda stagione del Comedy Show LoL - Chi Ride è Fuori e dopo il successo del tour d'esordio "A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!" che ha registrato il tutto esaurito nel 2019, I Pozzoli hanno messo su uno spettacolo vero e proprio in "La grande fuga" dove si canta si balla e, soprattutto, si ride.

CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO - Concerto del Primo maggio in piazza Cermenati. Anche quest'anno le sigle sindacali organizzano una manifestazione musicale in occasione della Festa dei lavoratori: Cgil Lecco, Cisl Monza Brianza e Uil Lario promuovono infatti l'evento per celebrare il 75° anniversario della nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948.

FESTIVAL DELLA LETTERATURA - Appuntamenti da non perdere con la quinta edizione del Festival della letteratura a Mandello.

TIRO CON L'ARCO - Tiro con arco storico al Castello di Vezio. L'appuntamento nella suggestiva location storica sulle alture di Perledo, è in programma per domenica 30 aprile dalle 10 alle 16.

MICKY MOTOR DAY - Il Micky Motor Day torna ad appassionare gli amanti dei motori ad Abbadia, nel ricordo del piccolo Michele, strappato alla vita a soli 10 anni da un sarcoma osseo. Da allora i genitori e gli amici, confluiti nell'associazione "Micky sempre con noi", organizzano una due giorni all'insegna di auto, moto, giochi, musica e buona cucina, il tutto con finalità benefiche.

