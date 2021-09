Elezioni 2021: xAgire corre insieme a sette candidati e supporta Rusconi a Bellano

La civica unisce gli sforzi di Alleanza Civica, Appello per Lecco, Azione e +Europa.

xAGIRE è un sodalizio che nasce nel febbraio 2021 e riunisce in sé le diverse anime delle forze civiche e politiche che lo hanno fondato: Alleanza Civica, Appello per Lecco, Azione e +Europa.

Il fine che xAGIRE si è posto è quello del rafforzamento della presenza delle componenti civiche e riformiste operanti nel panorama politico ed istituzionale lecchese. L’obiettivo che xAGIRE si è dato è quello di modernizzare il sistema Paese, partendo dalle comunità della nostra Provincia, ad iniziare da quelle che il 3 e 4 ottobre 2021 saranno impegnate nel rinnovo dei rispettivi consigli comunali.

xAGIRE , dopo aver avviato un percorso di esplorazione con le realtà locali e con le forze civiche e politiche che vi operano, ha deciso di sostenere i seguenti candidati Sindaci e le liste correlate:

Montanelli Giovanni - lista Agenda Galbiate - Comune di Galbiate

Raffaele Grega - lista Colico di Tutti - Comune di Colico

Gabriele Gavazzi - lista Un passo avanti Insieme - Comune di Cernusco Lombardone

Giuseppe Conti - lista Paese Vivo - Comune di Garlate

Mauro Manzoni - lista Vivere Varenna - Comune di Varenna

Stefano Golfari - lista Olgiate Cambia Passo - comune di Olgiate Molgora

Marco Passoni - lista Olginate 2030 - Continuità e rinnovamento - comune di Olginate

“Bellano a Rusconi”

xAGIRE inoltre ritiene che, in considerazione delle capacità amministrative dimostrate durante il processo di fusione per incorporazione del Comune di Vendrogno in quello di Bellano e visti gli obiettivi concreti raggiunti nel corso del suo mandato, la rielezione di Antonio Rusconi a sindaco di Bellano vada caldeggiata e sostenuta.

Partendo dalle esigenze locali che quotidianamente si impongono a coloro che si occupano della cosa pubblica e con il chiaro intento di promuovere la crescita delle comunità locali, xAGIRE sta sviluppando una rete territoriale di collegamento i cui obiettivi sono condivisi con un sempre maggior numero di amministratori e di cittadini.