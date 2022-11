"Muscolo della felicità" o "Muscolo sconosciuto": perchè è importante fare luce sulle disfunzioni del pavimento pelvico

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al poliambulatorio Parasanitis di Sirone la cura e il benessere del paziente passano attraverso un lavoro di equipe in cui gli specialisti integrano le loro competenze mirando all’equilibrio psico-fisico del paziente.

Riuscendo a trovare la giusta sinergia tra i suoi specialisti ogni problema viene valutato da più figure professionali. Tra le tante problematiche rientra pure quella relativa alla disfunzione del pavimento pelvico nelle donne.

Di recente denominato anche "muscolo della felicità” e al tempo stesso "muscolo più sconosciuto” il pavimento pelvico, rende chiara l'idea della sua sofferenza quando ad insorgere sono determinate problematiche come: cistiti ricorrenti, vulvodinia (dolore durante i rapporti sessuali), prolasso, incontinenza urinaria, bruciore, ecc. Ancora argomento tabù per molte donne, si tende a sottovalutarne i primi campanelli di allarme così come il dolore stesso.

Spesso poi, anche di fronte allo specialista si fa fatica ad abbattere quel muro dell’imbarazzo dove c’è del disagio nel parlare di incontinenza tra le giovani ragazze.

La possibilità di confrontarsi con figure professionali in grado di mettere a proprio agio la paziente e di intraprendere un percorso fatto di piccoli esercizi e suggerimenti in grado di ripristinare al meglio la funzionalità del pavimento pelvico, rendono il poliambulatorio Parasanitis un porto sicuro dove andare a trovare un supporto.