Un magnate sudamericano dietro l'acquisto della casa a picco sul lago?

Ci sarebbe un magnate sudamericano dietro l'acquisto di Casa Fiumelatte, la villa di Varenna a picco sul lago venduta all'asta. La Provincia di Lecco, ente proprietario dell'immobile, ha confermato ieri il raggiungimento dell'accordo per la cessione di proprietà: oltre un 1 milione e 100 mila euro entreranno così nelle casse dell'ente pubblico "e saranno destinati alle priorità del territorio", come precisato dalla presidente Alessandra Hofmann.

Quattro le offerte avanzate: la base d'asta era 325.000 euro

Dopo l’apertura e la verifica delle 4 domande giunte entro il termine di partecipazione, si è proceduto all’incanto con offerte al rialzo, al termine del quale è risultata vincitrice l’offerta pari a 1.100.888,88 euro rispetto al prezzo a base d’asta di 325.000 euro. Nelle prossime settimane verranno completati tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per il passaggio di proprietà di Casa Fiumelatte. Ma intanto è già caccia all'acquirente.

In tanti hanno pensato - e sperato - possa esserci un vip dietro all'operazione, visti anche gli acquisti prestigiosi di ville e immobili sull'altro ramo del Lago di Como, dal "pioniere" George Clooney a Chiara Ferragni e Fedez. E la casa in questione, pur bisognosa di un'impegnativa ristrutturazione (anche dal punto di vista economico) è senza dubbio una perla rara e molto appetibile data la sua posizione a picco sul lago, con possibilità di accesso diretto in barca e vista diretta su Bellagio. Potrebbe esserci anche la possibilità di realizzare un albergo o un ristorante di lusso. Ma si tratta solo di ipotesi, soprattutto in questa fase iniziale.

L'operazione sarebbe stata portata avanti da un'agenzia immobiliare del lago di Como

Da fonti affidabili trapela solo che l'operazione di acquisto sarebbe stata portata avanti da un'agenzia immobiliare con sede sul Lago di Como, su disposizione di un ricco privato residente in Sud America, già interessato ad altri immobili situati sul lago. Non appena chiuso formalmente il passaggio di proprietà emergeranno notizie più precise su chi sarà il proprietario e su come rinascerà la Casa di Fiumelatte a Varenna. La Provincia di Lecco potrebbe nei prossimi mesi procedere alla vendita, sempre all'asta, di un'altra villetta di proprietà dell'ente situata sempre nella zona a lago a poca distanza dal complesso di Villa Monastero.

Le caratteristiche dell'immobile (da ristrutturare)

Come illustrato nel bando che era stato pubblicato dalla Provincia per trovare un'acquirente, Casa Fiumelatte di Varenna è un fabbricato da cielo a terra, il cui corpo principale risulta di forma rettangolare, disposto su due piani fuori terra (terra con terrazzo, primo - sottotetto non abitabile) collegati, tramite rampa di scala esterna, al piano entro terra (Primo Interrato). L’immobile è adiacente alla Strada Provinciale SP 72 (lato lago) ed è dotato di due ingressi pedonali: è attualmente inutilizzato e necessita di ristrutturazione.

La "Casa" è libera e immediatamente disponibile. "L’immobile in vendita - si legge inoltre nei documenti allegati all'asta pubblica di vendita - sarà consegnato contestualmente alla firma dell’atto, da stipularsi entro 150 giorni dalla data di esperimento del pubblico incanto. L’immobile oggetto del presente avviso fa parte del compendio immobiliare denominato Villa Monastero sito nel comune di Varenna, in provincia di Lecco, ed è sottoposto a vincolo storico-artistico".