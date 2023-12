I 10 consigli con cui valorizzare il weekend per sé e per gli amici

Dal punto di vista meteorologico sarà un weekend altalenante, ma come sempre gli eventi cui partecipare non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 1 dicembre 2023 a domenica 3 dicembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA - Fra le prime visioni di questa settimana continua a grande richiesta C'è ancora domani a firma di Paola Cortellesi, che si prende la scena con 23 proiezioni in 6 sale nel giro di pochi giorni.

BURRACO PER L'ASILO - Gli Amici del Villone, in collaborazione con l'Istituto Santa Giovanna Antida, organizzano per sabato 2 dicembre alle ore 19 un torneo di burraco con cena, iniziativa che ha il fine di destinare alle attività della scuola l'intero ricavato.

DANZE IRLANDESI - Sabato 2 dicembre alle ore 21 sul palcoscenico del Cenacolo Francescano di Piazza Cappuccini tornano le danze irlandesi grazie all'Accademia Danze Irlandesi Gens d'Ys.

OPEN DAY ACCADEMIA DEL BENESSERE - L'Accademia del Benessere di Lecco apre le porte ai ragazzi e alle ragazze della Scuola Secondaria di I Grado con due imperdibili Open Day, il primo il 2 dicembre.

PISTA DI GHIACCIO A LECCO - Dopo il rinvio di una settimana, aprirà sabato 2 dicembre la pista di pattinaggio su ghiaccio in centro Lecco: un "classico" che proietta giù tutti nell'atmosfera natalizia.

PICCOLI AMICI ALATI - Sabato 2 dicembre per l'ottavo anno, forti del gradimento delle scorse edizioni, il Wwf Lecco ripropone il tradizionale evento dedicato ai bambini dal titolo "Piccoli amici alati", organizzato in collaborazione con il Parco Monte Barro e con il supporto del Campo dei Fiori di Galbiate.

VISITE AL TEATRO DELLA SOCIETÀ - In occasione delle celebrazioni per San Nicolò, patrono cittadino, il Comune di Lecco propone una serie di visite guidate al Teatro della Società per sabato 2 e domenica 3 dicembre alle 14.30, 15.30 e alle 16.30.

VILLAGGIO DI NATALE CON BANCARELLE - Anche per le festività 2023 torna "Natale in Valle", la rassegna degli eventi natalizia di Valgreghentino. Un ricco calendario - concerti, tombolata, mercatini e tanto altro - da venerdì 1° dicembre fino al giorno dell'Epifania è stato organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e le associazioni del paese.

VISITA ALLA GROTTA DI BABBO NATALE - Ad Abbadia Lariana è tempo di preparare la letterina dei desideri a Santa Claus e portargliela al museo.

CONSEGNA CIVICHE BENEMERENZE - In occasione della Festa di San Nicolò, patrono della città, il Comune di Lecco promuove una serie di iniziative che culmineranno con la cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze, in programma domenica 3 dicembre alle 11 all'auditorium del Centro civico Sandro Pertini di Germanedo.

