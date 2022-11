Quante cose da fare: vietato perdere un weekend così nel Lecchese

Sarà un weekend di bel tempo e gli eventi proposti nel territorio saranno numerosi e per tutti i gusti. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 11 novembre a domenica 13 novembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IL MAGO DI OZ - Spettacolo teatrale dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Un'occasione per trascorrere un'ora di allegria con la tua famiglia! Sabato pomeriggio al Palladium di Lecco.

IN RICORDO DI DON GIULIO - Una serata dedicata al compianto don Giulio Gabanelli, stimato viceparroco a Calolziocorte dal 1961 al 1969, scomparso nel 2021 all'età di 97 anni. Appuntamento a sabato sera alla Scuola Caterina Cittadini.

OTELLO PER TELETHON - Un nuovo appuntamento con Telethon 2022 è fissato per sabato 12 novembre alle ore 21 al teatro parrocchiale di via San Giuseppe a Barzago. In programma una commedia comica dal titolo "Questo Otello è tutta un'altra storia" a cura della Compagnia Teatrale Ronzinante.

PREMIO MANZONI ALLA CARRIERA - Cerimonia di consegna del prestigioso Premio Manzoni alla carriera a Liliana Cavani in programma sabato 12 novembre alle ore 21 presso l'auditorium della Casa dell'Economia di Lecco della Camera di Commercio Como-Lecco in via Tonale.

IL SALOTTO OTTOCENTESCO - Musica di qualità a Mandello. Domenica 13 novembre alle 17.30 appuntamento con "Il salotto Ottocentesco" alla Fondazione Ercole Carcano.

Cinema

Chi dice che per guardare un bel film è necessario recarsi fuori provincia? In pochi giorni le sale del territorio offrono quasi quaranta titoli, gran parte di prima visione, altri di cineforum, spesso di animazione per bambini. Qui la nostra guida completa.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.