Notte bianca, street food, musica: i 5 consigli per un weekend eccezionale

Si annuncia un bellissimo weekend dal punto di vista meteorologico: gli eventi nel territorio saranno numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 14 luglio 2023 a domenica 16 luglio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

NOTTE BIANCA A LECCO - Artisti di strada, musica, teatro, giochi in biblioteca e visite ai principali musei. Il 15 luglio non mancherà niente per uno degli eventi più attesi dell'anno. Cultura, spettacoli e intrattenimento per tutti fino all'una di notte si affiancano alle aperture dei commercianti. Sabato 15 luglio torna a Lecco l'appuntamento con la Notte bianca in città, promossa dal Comune di Lecco con Ltm.

BEER PARK - Beer Park sul lungolago a Lecco. Buon cibo, buona birra nei pressi della ruota panoramica.

PINTUPI OPEN AIR - Come da tradizione ormai consolidata il circolo Pintupi di Verderio torna con il Pintupi open air, il festival di musica dal vivo che quest’anno animerà le serate estive brianzole dal 13 al 16 luglio al centro sportivo di Paderno d’Adda.

LIVE STREET FOOD A VALMADRERA - Tipico Eventi approda per la prima volta a Valmadrera con il gustosissimo e divertentissimo format “Live Street Food Festival”, un evento dedicato alla cucina nazionale e internazionale su ruote, abbinata all’intrattenimento per eccellenza.

REMADA - Come sempre a metà di luglio, nel cuore dell'estate, ecco la Remada. La tradizionale manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o pagaia organizzata dal Centro Sport Abbadia. Appuntamento a domenica 16 luglio con lo sport, ma la festa durerà l'intero weekend al Parco Ulisse Guzzi.

