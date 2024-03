I 10 consigli per vivere uno dei migliori weekend della tua vita

Che weekend sarà dal punto di vista meteorologico? Caldo, anche se non irresistibile. Quanto basta per godersi una gita nel territorio o un evento. Le opportunità di vario genere non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 15 marzo 2024 a domenica 17 marzo 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

MOSTRA ALLA TORRE VISCONTEA - Il tempo non è il massimo? C'è sempre modo di ammirare una mostra alla Torre Viscontea: 'Per strada: fotografie di Gian Maria Zapelli' su organizzazione della Rete Radiè Resch-Gruppo Lecco. Inaugurazione venerdì 5 marzo alle ore 18; la mostra resterà esposta fino al 7 aprile.

FESTA DEL CIOCCOLATO - È in rampa di lancio la 10^ Festa del Cioccolato di Lecco. Appuntamento dal 15 al 17 marzo in piazza Cermenati per l'iniziativa che celebra i maestri cioccolatieri d'Italia. Ormai evento tradizionale e fra i più golosi per ogni età, sarà aperto fino a sera.

POLENTA E CASSOEULA - Appuntamento gastronomico da non perdere a Mandello, con una finalità benefica: supportare le attività scolastiche. E allora nel piatto vengano servite polenta e cassoeula in quantità!

FESTA DEI PAPÀ - Festa dei papà all'oratorio di Germanedo in occasione della ricorrenza di San Giuseppe. L'appuntamento è in programma per sabato 16 marzo alle ore 20.

CORO LIRICO IN CONCERTO - Il coro lirico Mafalda Favero proporrà un concerto di Pasqua sabato 16 marzo alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Valgreghentino.

LABORATORIO DI SCRITTURA A COLICO - Parte sabato 16 marzo dalle 10.30 alle 12.30, con secondo appuntamento il 23 marzo, il laboratorio di scrittura 'Carta, penna e libri' organizzato dalla Biblioteca di Colico. Ancora posti disponibili fino all'inizio.

MESE DELLA DONNA - Streghe, favole e presentazione di libri nel ricco weekend mandellese che fa parte del ricco calendario di iniziative proposte dall'assessorato alla Cultura per la Festa della donna.

SIRENETTA MUSICAL - Subacquei e terrestri, tenetevi forte! A un anno dal debutto, il sipario del Cineteatro Palladium si apre nuovamente per accogliere il ritorno dello spettacolo che ha conquistato il cuore di oltre 4.000 spettatori. Appuntamento il 16 e il 17 marzo.

LUNA PARK - Arrivano le giostre a Lecco, il tempo ce la farà a non fare arrivare il solito diluvio come impone la tradizione? Il Luna Park sarà diviso in due aree tra Bione e lungolago.

CINEMA - Questa settimana nelle sale cinematografiche lecchesi tornano in auge i film premiati durante la Notte degli Oscar.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.