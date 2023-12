I 10 consigli per rendere memorabile il weekend di Natale

Non sembra affatto Natale dal punto di vista meteorologico, con sole e quasi fin troppo caldo, ma per il calendario lo è. E saranno numerosi gli eventi da seguire. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 24 dicembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

VEGLIA DI NATALE - Veglia in preparazione del Natale organizzata da Comunione e Liberazione venerdì 22 dicembre dalle ore 21 nella Basilica di San Nicolò.

LECCO MAGICO NATALE - Seconda edizione in rampa di lancio. Nuova edizione di Lecco Magico Natale, il programma di esperienze e iniziative promosse da sabato 25 novembre a venerdì 26 gennaio dal Comune di Lecco, insieme ad Amici di Lecco, Confcommercio Lecco e Ltm Lecco.

NATALE A COLICO - Entra nel vivo il ricco calendario degli eventi di Natale di Colico, organizzato dall'Amministrazione Comunale, con il prezioso supporto di Pro loco e la partecipazione di molte associazioni del territorio. C'è anche la pista di pattinaggio.

PISTA DI GHIACCIO A LECCO - Tutti a Lecco sulla pista di pattinaggio su ghiaccio in centro Lecco: un "classico" che proietta tutti nell'atmosfera natalizia.

VILLAGGIO DI NATALE CON BANCARELLE - Anche per le festività 2023 torna "Natale in Valle", la rassegna degli eventi natalizia di Valgreghentino. Un ricco calendario - concerti, tombolata, mercatini e tanto altro - da venerdì 1° dicembre fino al giorno dell'Epifania è stato organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e le associazioni del paese.

ESCURSIONE NOTTURNA IN MONTAGNA - In condivisione con le altre fiaccolate della zona, l'Associazione Monte di Brianza, la sezione Cai di Calco e l'Associazione volontari antincendi boschivi di Olgiate Molgora organizzano il tradizionale trekking notturno del solstizio d'inverno che si svolgerà sabato 23 dicembre. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al momento dell'iscrizione.

LO SCHIACCIANOCI - La Compagnia del Domani è lieta di invitare il pubblico al suo nuovo spettacolo di Natale "Lo Schiaccianoci" del 23 dicembre.

AN IRISH CHRISTMAS TALES - Il 23 dicembre è il momento in cui l'Amministrazione comunale di Mandello incontra la cittadinanza per il consueto scambio di auguri. Per sottolineare questo momento l'assessore alla Cultura Doriana Pachera ha stato scelto uno spettacolo musicale in due atti con balli, musiche e canzoni irlandesi eseguite dal vivo dalla Compagnia Spettacolo dell'Accademia Danze Irlandesi "Gens d'Ys".

SFILATA DEI CARRI A MANDELLO - Appuntamento imperdibile a Mandello la sera della Vigilia: per le vie del paese transitano i carri con i loro colori, suoni e folclore.

CINEMA - Nelle sale anche il 25 e 26 dicembre per non perdersi i titoli di prima visione, come Wish e Wonka, ma pure l'ultimo divertente lavoro di Ficarra e Picone.

