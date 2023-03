I 10 consigli per non perdersi nemmeno un istante del weekend

Sarà un fine settimana sereno nel weekend e non mancherà dunque la possibilità di vivere il territorio nella sua bellezza e nella sua ricchezza di eventi, molti incentrati sulla donna in virtù della vicinanza con l'8 marzo. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 10 marzo 2023 a domenica 12 marzo 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LA RESISTENZA DELLE DONNE - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco hanno deciso di promuovere un incontro che mette al centro il libro "La Resistenza delle donne", scritto da Benedetta Tobagi per Einaudi.

ASTRONOMIA AL FEMMINILE - Alla scoperta delle scienziate che nella storia, nell'arco di molti secoli, hanno stabilito delle prime volte, aperto nuove vie ed effettuato nuove, importanti scoperte.

LEGNANESI A BELLANO - Spettacolo da non perdere al Palasole di Bellano il 10 marzo 2023. La data è da segnare in rosso sul calendario, poiché in riva al Lario arriverà la mitica compagnia teatrale de I Legnanesi.

MOSTRA L'ARTE E LA DONNA - "L'Arte e la donna". Questo il titolo della mostra in programma al Lavello di Calolziocorte in occasione dell'8 marzo. L'esposizione resterà visitabile fino a domenica.

CHORUS BAND IN CONCERTO - Appuntamento con la Chorus Band sabato 11 marzo alle ore 21 al teatro comunale F. De André di Mandello in piazza Leonardo da Vinci.

LABORATORIO PER BAMBINI - Laboratorio esperienziale in cui i bambini potranno esplorare il mondo dei libri testurizzati attraverso postazioni sensoriali e creare pagine da rilegare e portare con sé. Sabato a Campsirago.

CINEMA - Numerosi come sempre i titoli in cartellone nelle sale cinematografiche lecchesi, gran parte di prima visione. Tengono ancora banco The Whale e Non così vicini.

DUATHLON SPRINT - Sport sul lago. Duathlon Sprint MTB Mandello: run+bike+run organizzato dalla Polisportiva Mandello. Appuntamento a domenica 12 marzo.

RANDOLARIO - Ciclismo protagonista. Domenica 12 marzo Lecco e il territorio ospiteranno la Randolario 2023 edition.

LAKE COMO WALKING FESTIVAL - Dal 12 marzo, dopo il successo della prima edizione (con posti esauriti in tutti i percorsi), avrà inizio la seconda edizione del Lake Como Walking Festival, evento clou del Parco “Da Plinio a Volta. Viaggio nelle scienze umane”

