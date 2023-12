I 10 consigli per un indimenticabile ultimo weekend prima del Natale

Weekend di sole e temperature fin troppo alte per il periodo: forse mancherà l'atmosfera tipicamente natalizia, ma non gli eventi nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 17 dicembre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LUCA PERRI E OPPENHEIMER - Venerdì 15 dicembre alle ore 21.15 al Centro civico di Germanedo il ritorno di Luca Perri con la sua conferenza "La scienza di Oppenheimer": una serata attesissima anche perché inerente alla pellicola campione al box office quest'anno, un film che porta a riscoprire una pagina drammatica e intensa della storia e della scienza.

CINEMA - Fra le prime visioni di questa settimana continua a grande richiesta Cento Domeniche di Antonio Albanese; in arrivo i biografici su Napoleone ed Enzo Ferrari.

LECCO MAGICO NATALE - Seconda edizione in rampa di lancio. Nuova edizione di Lecco Magico Natale, il programma di esperienze e iniziative promosse da sabato 25 novembre a venerdì 26 gennaio dal Comune di Lecco, insieme ad Amici di Lecco, Confcommercio Lecco e Ltm Lecco.

BABBO NATALE IN MOTO - Torna per la terza edizione il Babbo Natale in moto. L'appuntamento è in programma per sabato 16 dicembre, ma la macchina organizzativa è già entrata nel vivo, grazie all'impegno degli Innominati Bikers, motoclub della Valle San Martino.

NATALE A COLICO - Entra nel vivo il ricco calendario degli eventi di Natale di Colico, organizzato dall'Amministrazione Comunale, con il prezioso supporto di Pro loco e la partecipazione di molte associazioni del territorio. C'è anche la pista di pattinaggio.

STREET FOOD E NON SOLO A BARZANÒ - Street food natalizio, libri e mercatini nel ricco weekend a Barzanò.

PISTA DI GHIACCIO A LECCO - Tutti a Lecco sulla pista di pattinaggio su ghiaccio in centro Lecco: un "classico" che proietta già tutti nell'atmosfera natalizia.

VILLAGGIO DI NATALE CON BANCARELLE - Anche per le festività 2023 torna "Natale in Valle", la rassegna degli eventi natalizia di Valgreghentino. Un ricco calendario - concerti, tombolata, mercatini e tanto altro - da venerdì 1° dicembre fino al giorno dell'Epifania è stato organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e le associazioni del paese.

CHRISTMAS IN VAL - Un evento natalizio arricchisce il calendario lecchese. Ugt Valmadrera invita tutti al suggestivo evento Christmas in Val, un incantevole mercatino di Natale che si svolgerà domenica 17 dicembre nel piazzale del mercato di Valmadrera, in via Molini.

CORNAMUSE AI PIANI D'ERNA - Domenica 17 dicembre alle 13 la cornamusa elettronica di Hevia approda ai Piani d’Erna per uno speciale concerto a 1.300 metri di quota promosso dal Comune di Lecco.

Qui i nostri consigli per non perdersi i migliori eventi di Natale 2023.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.