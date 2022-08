Stelle e miss, polenta e sagre: i consigli per un weekend "caldissimo"

Ultimo weekend di caldo intenso nel Lecchese. Gli eventi nel territorio saranno, come sempre, numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 5 agosto a domenica 7 agosto a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SERATA SOTTO LE STELLE - Un'imperdibile e suggestiva serata sotto le stelle ai Piani Resinelli. L'appuntamento è in programma per venerdì 5 agosto alla Casa alpina "La Montanina" di via Parodi.

PASSEGGIATA E VISITA AD AZIENDA AGRICOLA - Appuntamento sabato 6 agosto con l'estate dei Piani Resinelli: tappa all'Azienda Pian delle Fontane, visita agli allevamenti di bovini, cavalli e capra orobica e conoscenza delle attività forestali.

SFIDA CON ASCIA E MOTOSEGA - i boscaioli americani... sbarcano a Casargo. Cresce l'attesa per sabato 6 agosto, quando la dimostrazione ufficiale Stihl Timbersports farà tappa nel comune valsassinese, portando una ventata di novità con le sue adrenaliniche sfide a colpi d'ascia e motosega secondo la tecnica tipica del Nord America.

SAGRA DELLA POLENTA - Dopo due anni di stop causa covid, torna uno degli appuntamenti più attesi in Valle San Martino: la sagra "E...STATE a Erve". L'appuntamento clou sarà ancora una volta la Sagra della Polenta in programma nella giornata di domenica 7 agosto.

MISS ITALIA CINEMA - Sfilata di bellezze a Bellano. Domenica 7 agosto alle ore 21.30 è in programma infatti la finale regionale di Missa Cinema Lombardia, titolo legato al celebre concorso Miss Italia. L'appuntamento è alle 21.30 ai Giardini dell'Eliporto.

SAGRA DELLE SAGRE - Si torna alla normalità dopo il periodo particolare della pandemia. Sarà inaugurata domenica 7 agosto, e resterà aperta sino a martedì 16 agosto, la 57^ edizione della Sagra delle Sagre a Pasturo. Bancarelle di ogni genere e per ogni gusto dalle 10 alle 23, con ingresso gratuito. Sabato alle ore 18 l'attesa anteprima.

IL COMICO ALBERTO PATRUCCO - Uno spettacolo graffiante e spiritoso, dove al serrato ritmo del monologo umoristico seguono la genialità e l'ironia senza eguali di Georges Brassens, in alcune sue canzoni mai tradotte in italiano prima d'ora. Spettacolo del comico Alberto Patrucco il 7 agosato alle 21 in piazza Garibaldi.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Attenzione anche a come affrontare le montagne con il caldo.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.